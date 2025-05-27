17-летний житель Башкирии лишился нового питбайка за нарушение ПДД

В Башкирии 17-летний парень купил питбайк, но уже в тот же день лишился его. Как рассказали в ГАИ, студент из Агидели приехал в Нефтекамск, чтобы приобрести мототранспорт.

Во время движения по улице Карла Маркса молодого человека остановили инспекторы ДПС за то, что он не пропустил служебный автомобиль с включенными звуковыми и световыми сигналами. Водительских прав у виновника не оказалось.

За нарушение правил на него составили два протокола: на 15 тысяч рублей за управление без прав, и на 7,5 тысяч за непредоставление преимущества служебной машине. Мототехнику отправили на штрафстоянку. Кроме того, к ответственности привлекут родителей парня. Их вызовут на заседание комиссии по делам несовершеннолетних.