В Стерлитамаке ввели режим «чёрного неба»

Администрация Стерлитамака сообщает, что в городе введён режим «чёрного неба».

Фото №1 - В Стерлитамаке ввели режим «чёрного неба»

Особый режим принят из-за неблагоприятных метеорологических условий. «Чёрное небо» ввели с 20:00 27 мая до 20:00 28 мая.

К неблагоприятным метеорологическим условиям относятся условия, которые способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое воздуха в районах с плотной застройкой промышленных городов. В случае введения второго режима неблагоприятных метеорологических условий, на предприятии проводятся работы, которые могут повлиять на производственные процессы и привести к незначительному снижению производительности.

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