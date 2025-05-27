В Стерлитамаке ввели режим «чёрного неба»

Администрация Стерлитамака сообщает, что в городе введён режим «чёрного неба».
Особый режим принят из-за неблагоприятных метеорологических условий. «Чёрное небо» ввели с 20:00 27 мая до 20:00 28 мая.
К неблагоприятным метеорологическим условиям относятся условия, которые способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое воздуха в районах с плотной застройкой промышленных городов. В случае введения второго режима неблагоприятных метеорологических условий, на предприятии проводятся работы, которые могут повлиять на производственные процессы и привести к незначительному снижению производительности.