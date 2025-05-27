В небе над Башкирией засияет Меркурий

При этом реальная видимость Меркурия проявится не раньше третьей декады июня. В течение ближайшего месяца планета будет находиться слишком близко к Солнцу, что сделает её практически незаметной на светлом небе. А вот к концу месяца ситуация изменится: Меркурий станет заходить на 90 минут позже Солнца и будет виден у северо-западного горизонта на фоне вечерней зари, напоминая яркую звезду в созвездии Близнецов.