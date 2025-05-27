Константин Толкачев встретился с ветеранами СВО Учалинского района

В Учалинском районе в рамках выездного заседания президиума Госсобрания Башкортостана председатель парламента Константин Толкачёв встретился с ветеранами СВО, сотрудниками фонда «Защитники Отечества» и представителями волонтерских организаций. Обсудили актуальные вопросы: меры соцподдержки, медпомощи, реабилитации, защиты трудовых прав.

Константин Толкачёв передал руководству Учалинской ассоциации ветеранов СВО денежный сертификат на приобретение компьютерной техники и вручил ключи от нового семиместного автомобиля, предназначенного для службы на передовой.