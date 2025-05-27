Известно, где в Ишимбае разместят стелу «Город трудовой доблести»

В Уфе обсудили проект установки памятной стелы «Город трудовой доблести» в Ишимбае. Открытый диалог с участием членов Общественной палаты республики, выходцами из Ишимбайского района, депутатами местных советов провели в штабе общественной поддержки «Единой России».

По итогу сквер имени Блохина посчитали одним из самых благоприятных мест размещения. Стела станет данью памяти подвигу жителей Ишимбайского района в годы Великой Отечественной войны. Скульптор проекта предложил украсить монумент мозаичным панно с изображениями тружеников тыла: рабочих, инженеров и сельских жителей, чей труд обеспечивал фронт. На монументе разместят герб города и указ Президента Владимира Путина о присвоении этого звания.