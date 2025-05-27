В Уфе наградили победителей конкурса «Созвездие талантов»

Сегодня на сцене Башкирского театра кукол в Уфе наградили около 50 победителей республиканского конкурса «Созвездие талантов». Главный приз в размере 70 тысяч рублей получила Рианна Шамсутдинова из Туймазов, которая исполнила народный танец «Тарпан».

Всего же с начала февраля на конкурс подали заявки более 300 детей. Они проходили отборочные туры: не только пели и танцевали как сольно, так и в составе коллективов, но и показывали свои навыки в дизайне и изготовлении одежды – выявляли сильнейших в восьми номинациях.