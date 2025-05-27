В Уфе наградили победителей конкурса «Созвездие талантов»

Сегодня на сцене Башкирского театра кукол в Уфе наградили около 50 победителей республиканского конкурса «Созвездие талантов». Главный приз в размере 70 тысяч рублей получила Рианна Шамсутдинова из Туймазов, которая исполнила народный танец «Тарпан».
Всего же с начала февраля на конкурс подали заявки более 300 детей. Они проходили отборочные туры: не только пели и танцевали как сольно, так и в составе коллективов, но и показывали свои навыки в дизайне и изготовлении одежды – выявляли сильнейших в восьми номинациях.
По словам организаторов, три года подряд конкурс является инклюзивным. В нем участвуют дети с ограниченными возможностями здоровья. Добавилась и новая номинация «образование», когда среди подростков выявляли и самых интеллектуальных. Отметим, что в рамках «Созвездия талантов» на Советской площади в Уфе проведут и гала-концерт в период проведения фестиваля «Китап-Байрам».