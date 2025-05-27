Студенты из Уфы попались на сбыте наркотиков

В Иглинском районе двое студентов попались на сбыте наркотиков. 18-летние учащиеся одного из уфимских вузов планировали забрать большой вес запрещенных веществ. При досмотре у задержанных изъяли телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Предположительно, один из студентов работал курьером интернет-магазина, осуществлявшего продажи через мессенджер. Куратор оплачивал ему съём жилья, чтобы тот там же занимался расфасовкой незаконного порошка. Другой молодой человек утверждает, что начал помогать подельнику всего неделю назад.