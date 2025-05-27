Студенты из Уфы попались на сбыте наркотиков

В Иглинском районе двое студентов попались на сбыте наркотиков. 18-летние учащиеся одного из уфимских вузов планировали забрать большой вес запрещенных веществ. При досмотре у задержанных изъяли телефоны с доказательствами противоправной деятельности.
Предположительно, один из студентов работал курьером интернет-магазина, осуществлявшего продажи через мессенджер. Куратор оплачивал ему съём жилья, чтобы тот там же занимался расфасовкой незаконного порошка. Другой молодой человек утверждает, что начал помогать подельнику всего неделю назад.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым предъявлены обвинения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Теперь они проведут ближайшие годы не на скамьях вузовских аудиторий, а в местах заключения.