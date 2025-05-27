В Башкирии ребёнок пропал из электрички

26 мая в Башкирии пропал 9-летний ребёнок. Подробности поисков малыша сообщили в Следственном комитете.
Как стало известно, вечером 14-летний подросток посадил младшего брата на электричку на станции «Спортивная». Мальчик должен был приехать на станцию «Иглино», где его ждала бабушка. Однако в поезде ребёнка не оказалось, а на связь он не выходил. Начались оперативные поиски мальчика.
Выяснилось, что малыш случайно вышел на станции «Тауш». К счастью, его быстро нашли сотрудники правоохранительных органов. Ребёнка благополучно проводили домой.
По факту произошедшего проводится проверка. Следователи дадут оценку действиям всех ответственных лиц.
Фото: СК РФ по РБ.