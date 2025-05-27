Стало известно, сколько молока планируют производить в Башкирии к 2030 году

В республике к 2030 году планируют довести производство молока до 1 млн тонн в год. Для этого построят и модернизируют не менее 30 молочных комплексов, пять из которых введут уже в этом году. Об этом сообщил Глава Башкортостана на итоговом заседании коллегии Минсельхоза России. Также Радий Хабиров отметил, что в регионе делают ставку на активное развитие птицеводства, утвердили специальную программу.

Из бюджета республики субсидируют до 20% затрат на покупку оборудования для птицеводческих предприятий. Кроме того, Радий Хабиров подвёл основные итоги работы АПК республики за последние годы, а также остановился на приоритетных направлениях развития отрасли. К примеру, несмотря на сложные погодные условия, в прошлом году производство агропродукции выросло на 14,2%, собрали более 3 млн тонн зерна.