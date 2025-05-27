В Башкирии засеяно более 75% площадей

В республике активно идут весенне-полевые работы. Засеяно более 75% запланированных площадей. В этом году они составят 2,8 млн га. В Стерлитамакском районе завершают посевную компанию. Работники агропредприятия сажают кукурузу, ячмень, овёс, пшеницу. Причём механизаторы стараются выполнить всё, пока держится тёплая погода и земля не влажная.