В Башкирии стартовал ЕГЭ по математике

Сегодня одиннадцатиклассники республики сдали ЕГЭ по математике. Выпускники писали базовый и профильный уровни. Для прохождения испытаний подготовили 164 пункта, среди них есть и учебные заведения, где впервые проводят ЕГЭ, к примеру, уфимский Центр образования № 35.

На базовый уровень отводится 3 часа, на профильный — 3 часа 55 минут. Следующий экзамен — по русскому языку — пройдет 30 мая. Определены и резервные дни — с 16 по 23 июня. В этот период можно будет сдавать экзамены по всем предметам.