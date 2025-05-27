От репетиторства до химчистки: в Уфе наградили юных предпринимателей

В Уфе наградили победителей проекта «В предпринимательство со школьной скамьи». Ими стали 8 учащихся из Уфы, Чишмов, Благоварска и Улу-Теляка. Каждый представил свой бизнес-план, который разработал в период обучения. Среди них — репетиторство, химчистка, кафе, салон груминга, изготовление веников.

Так, старшеклассник из Чишмов реализовывает проект «Экохан» и планирует делать открытки из переработанной бумаги, чтобы продавать на территории мавзолея Тура-хана в качестве сувенирной продукции. Торжественная церемония награждения состоялась в рамках недели предпринимательства на площадке «Точки кипения УГНТУ» Дома инновационного предпринимательства «Фабрика Будущего».

Бесплатная образовательная программа по основам предпринимательства для старшеклассников реализуется с 2016 года. Ежегодно её проходят около 100 школьников. Уроки в онлайн-формате, а в качестве преподавателей выступают опытные предприниматели, финансисты и маркетологи.