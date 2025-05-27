В Башкирии обсудили развитие халяльной продукции

Правовые аспекты и практика реализации халяльной продукции. Эту тему рассмотрели на круглом столе комитета Госсобрания республики по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий. Когда говорят о халяльной продукции, в основном на ум приходит пищевая продукция, но это понятие охватывает не только еду, говорят эксперты.

Оно означает «разрешенное» в исламе и применяется к разным сферам жизни. Халяльные стандарты существуют в медицине, туризме, легкой промышленности и даже в финансовой отрасли. Это целая экосистема, которая требует поддержки и развития.