В Башкирии обсудили развитие халяльной продукции

Правовые аспекты и практика реализации халяльной продукции. Эту тему рассмотрели на круглом столе комитета Госсобрания республики по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий. Когда говорят о халяльной продукции, в основном на ум приходит пищевая продукция, но это понятие охватывает не только еду, говорят эксперты.
Оно означает «разрешенное» в исламе и применяется к разным сферам жизни. Халяльные стандарты существуют в медицине, туризме, легкой промышленности и даже в финансовой отрасли. Это целая экосистема, которая требует поддержки и развития.
В заседании комитета приняли участие производители, религиозные деятели, ученые, работающие в области стандарта «халяль». Они обсудили вопросы расширения и продвижения этой индустрии. Ведь товары и услуги с «зеленой маркировкой» — это знак качества. Однако эта марка не должна влиять на повышение стоимости. Конечно, есть и проблемы, например, кадровый дефицит в этой сфере.