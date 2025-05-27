В Уфе проходит турнир по фехтованию среди параатлетов

Российские фехтовальщики с нарушением опорно-двигательного аппарата выявляют лучших в Уфе. Соревнования стартовали в Центре спортивной подготовки Римы Баталовой. Участие принимают 57 сильнейших параатлетов из 14 регионов страны. Среди них — шесть представителей Башкортостана. Многие из спортсменов лишь недавно вернулись с этапа Кубка мира, который проходил в Венгрии.

Эти соревнования — заключительные перед летним перерывом в сезоне фехтовальщиков. Турнир продлится 6 дней. Будут проведены поединки на колясках среди мужчин и женщин в трёх категориях. Спортсмены будут фехтовать на шпагах и рапирах как лично, так и в командах. Всего в Уфе разыграют 22 комплекта медалей.