В Уфе прошла лекция, посвященная сборнику стихов Мажита Гафури

В Уфе провели лекцию «История одной книги», посвященную сборнику стихов Мажита Гафури. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участники встречи рассказывали о сборнике стихов башкирского поэта. Изданная в 1942 году книга предназначалась специально для солдат Красной армии, уходивших на фронт. Бойцы вспоминают, что стихи помогали им сохранять мужество и стойкость в боях.