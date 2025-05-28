В Уфе прошла лекция, посвященная сборнику стихов Мажита Гафури

В Уфе провели лекцию «История одной книги», посвященную сборнику стихов Мажита Гафури. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Участники встречи рассказывали о сборнике стихов башкирского поэта. Изданная в 1942 году книга предназначалась специально для солдат Красной армии, уходивших на фронт. Бойцы вспоминают, что стихи помогали им сохранять мужество и стойкость в боях.
Во время лекции прозвучали стихотворения из памятного поэтического сборника, а каждый желающий смог прочитать любимые патриотические или стихи собственного сочинения.