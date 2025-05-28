В Башкирии 50 женщин получили медали «Материнская слава»

В Башкирии 50 многодетных женщин были награждены медалями «Материнская слава». Соответствующий указ был подписан главой республики и опубликован на портале правовой информации.
Среди награждаемых — жительницы Альшеевского, Баймакского, Белорецкого, Бижбулякского, Благовещенского, Буздякского, Бурзянского, Гафурийского, Давлекановского, Зианчуринского, Илишевского, Ишимбайского, Караидельского, Кармаскалинского, Кугарчинского, Кушнаренковского, Мечетлинского, Мишкинского, Миякинского, Салаватского, Стерлибашевского, Стерлитамакского, Уфимского, Хайбуллинского, Чекмагушевского, Чишминского районов, а также Кумертау и Уфы.
В Башкирии насчитывается 59 тысяч многодетных семей. По данному показателю республика первая в Приволжском федеральном округе.
Фото: bashinform.ru