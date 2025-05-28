В Башкирии осудили мужчину за незаконную вырубку деревьев

Белокатайский межрайонный суд вынес приговор в отношении жителя Мечетлинского района. Согласно информации прокуратуры республики, он признан виновным в незаконной рубке деревьев.

В мае 2023 года мужчина незаконно вырубил 32 дерева разного вида на территории Мечетлинского участкового лесничества. В результате его действий был нанесен ущерб лесному фонду России на сумму свыше 1,2 млн рублей.

Обвиняемый не признал свою вину. Суд назначил ему 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком на тот же период.