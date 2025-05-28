Жителей Башкортостана предупреждают о мощной магнитной буре

Мощная магнитная буря 5-го уровня обрушится на Землю. Стартует это явление уже сегодня, но пиковых отметок достигнет 29 мая. Особенность предстоящего природного явления, по словам специалистов, в его продолжительности и стабильности.

Геомагнитная активность сохранится на максимальном уровне вплоть до 31 мая, не снижая уровень воздействия. При этом остаточные проявления могут беспокоить чувствительных к погоде людей до конца следующей недели.

Медики предупреждают о целом спектре возможных недомоганий. В первую очередь речь идет о головной боли и повышенной утомляемости. Некоторые могут столкнуться с нарушением сна. Особую осторожность следует проявить людям с хроническими заболеваниями – в период геомагнитной активности они могут обостриться.