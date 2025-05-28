Из Уфы на СВО проводили военнослужащих после отпуска

Сегодня из Уфы в зону проведения специальной военной операции после краткосрочного отпуска отправились военнослужащие. В течение двух недель мобилизованные и контрактники проводили время с родными и близкими, решали бытовые вопросы, путешествовали по родной республике. Проводить воинов пришли родственники, друзья, коллеги по работе, жёны бойцов и дети.

Солдат и офицеров из нашей республики доставят на комфортабельных автобусах в сопровождении дорожных полицейских и спасателей. Накануне в зону проведения СВО из нашего региона доставили 150-й по счету гуманитарный конвой. Стоит отметить, что в Башкортостане существует более 40 мер поддержки, которыми могут воспользоваться участники СВО и члены их семей.