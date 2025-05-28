Жители Башкирии доставили гумпомощь бойцам, проходящим лечение

Волонтеры Башкортостана помогают выздоравливающим бойцам с передовой. Союз женщин и волонтерский штаб имени Шаймуратова Аургазинского района доставили гуманитарную помощь для одного из госпиталей в зону специальной военной операции.

Также привезли национальное угощение чак-чак и баурсак. Доставил груз в зону СВО на личном автомобиле ветеран, ликвидатор аварии в Чернобыльской АЭС Гегель Габидуллин. После доставки груза волонтеры поехали в Луганск, чтобы увидеть места, связанные с событиями лета 2014 года. С идеей помочь бойцам, проходящим лечение в медучреждении, выступила волонтер Айгуль Габитова.