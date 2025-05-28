В Уфе дебошир в подъезде напал на полицейского

46-летний житель Уфы предстанет перед судом за оскорбление и насилие в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

В июле 2023 года в отдел полиции поступило сообщение о мужчине, который лежал в подъезде дома на улице Мушникова. Прибывшие правоохранители обнаружили его в состоянии алкогольного опьянения. Когда мужчину попытались посадить в служебный автомобиль, он начал сопротивляться, отказывался выполнять законные требования, оскорбил одного из полицейских и ударил его ногой.