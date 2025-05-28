Спортсмен из Башкирии завоевал серебро этапа кубка мира по фехтованию на колясках

Тимур Хаматшин – серебряный призёр этапа кубка мира в Венгрии по фехтованию на колясках. Рапирист и саблист из Башкортостана стал лучшим на групповом этапе турнира и уверено дошел до финала состязаний. К каким стартам сейчас готовятся наши спортсмены?

Работа с тренером в спокойном темпе. Это занятие не на выносливость, а, скорее, на технику, причем без серьезных нагрузок. После успешного выступления на этапе кубка мира спортсмену еще нужно восстановиться. Для Тимура Хаматшина соревнования в венгерском Эгере стали первым международным стартом за пять лет.

По итогам турнира башкирский саблист показал блестящий результат: единственный из всех фехтовальщиков он не допустил ни одного поражения в групповом туре и занял по его итогам лидирующую позицию в рейтинге. А дальше дошел до финала, в котором уступил спортсмену из Китая. Но самыми непростыми получились поединки за вход в 16 и полуфинал соревнований.

Сейчас башкирские сборники готовятся к крупным соревнованиям в Уфе. Тренируются фехтовальщики в новом спорткомплексе. Сюда они переехали в январе и уже успели обжиться.