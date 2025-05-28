В Уфе лось бросился под колеса иномарки

В Орджоникидзевском районе Уфы произошла дорожная авария с участием дикого животного. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Башкирии.
На трассе Уфа — Черкассы под колеса автомобиля Hyundai Solaris попал лось. В результате происшествия авто серьезно пострадало, а животное погибло.
В ведомстве напомнили автовладельцам, что оставление места аварии является нарушением ПДД. Даже если водитель не признан виновным, он несет ответственность за возмещение причиненного вреда. Если автомобиль застрахован полисом ОСАГО, страховщик возместит ущерб окружающей среде. В случае отсутствия страховки расходы возлагаются на владельца транспортного средства.
Фото: Минэкология РБ.