В Уфе лось бросился под колеса иномарки

В ведомстве напомнили автовладельцам, что оставление места аварии является нарушением ПДД. Даже если водитель не признан виновным, он несет ответственность за возмещение причиненного вреда. Если автомобиль застрахован полисом ОСАГО, страховщик возместит ущерб окружающей среде. В случае отсутствия страховки расходы возлагаются на владельца транспортного средства.