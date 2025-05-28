В Башкирии трёхмесячному младенцу пересадят костный мозг

В Башкирии врачи проведут операцию трехмесячному малышу по пересадке костного мозга. Об этом сообщили в Минздраве республики.

У ребёнка диагностирована экстракраниальная рабдоидная опухоль мягких тканей шеи. За время болезни малыш уже прошёл два курса химиотерапии. В настоящее время специалисты центра детской онкологии и гематологии проводят подготовительные процедуры к трансплантации — у маленького пациента из крови взяли стволовые клетки.

Успешное извлечение стволовых клеток через процедуру афереза является важной частью дальнейшего лечения и увеличивает шансы на выздоровление. Врачи планируют и дальше применять передовые методы лечения в подобных случаях.