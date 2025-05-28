В Уфе подставные чистильщики вентиляции обокрали пенсионеров

По данным ведомства, двое злоумышленников выбирали квартиры, где проживают пенсионеры и предлагали услуги по очистке вентиляционных систем. Вместо приборов для определения загрязненности они использовали простую бумагу или зажжённую спичку.

Выяснилось, что ранее 17 и 21-летние парни работали в сфере обслуживания вентиляционного оборудования в многоквартирных домах. Запугивая пожилых людей серьёзными последствиями, мошенники убеждали заключить с ними договоры на чистку вентиляции. После услуги они создавали иллюзию очищения вентиляционных каналов и выставляли счёт на сумму около трёх тысяч рублей. В отдельных случаях, пока один из злоумышленников отвлекал хозяина, другой похищал его сбережения. Общий ущерб, нанесённый мошенниками, составил около 500 тысяч рублей.