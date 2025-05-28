Стала известна подробная программа книжной ярмарки «Китап-Байрам» в Уфе

Как обычно, в ярмарке принимают участие крупнейшие издательства, книжные магазины, модельные библиотеки, на выставках представляют мировую, русскую и национальную литературу и периодику. В работе выставки принимают участие писатели, художники, артисты, искусствоведы, журналисты и, конечно, читатели.