Стала известна подробная программа книжной ярмарки «Китап-Байрам» в Уфе

В Уфе состоится III Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам». Мероприятие пройдёт с 30 мая по 1 июня. Советская площадь вновь станет местом встречи любителей книг.
Как обычно, в ярмарке принимают участие крупнейшие издательства, книжные магазины, модельные библиотеки, на выставках представляют мировую, русскую и национальную литературу и периодику. В работе выставки принимают участие писатели, художники, артисты, искусствоведы, журналисты и, конечно, читатели.
На сайте ярмарки доступна детальная программа мероприятий с точным таймингом.