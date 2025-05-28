Путин пожелал успехов победительнице технологической олимпиады из Башкирии

Владимир Путин пожелал успехов победительнице Национальной технологической олимпиады Ляйле Шариповой из Илишевского района. Встреча состоялась в рамках наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» в Кремле.

Президент России отметил, что работа платформы ориентирована на интересы людей самого разного возраста, а её ключевая задача – создание единого пространства самореализации для всех граждан нашей страны вне зависимости от места жительства, профессии или уровня доходов.