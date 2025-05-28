В Уфе начались работы по реконструкции парка им. Ленина

Сейчас активно ведут демонтаж. Об этом в своих социальных сетях сообщил Радий Хабиров. Глава республики напомнил, что этот парк приводят в порядок благодаря поддержке Сбербанка и на средства федерального бюджета. В прошлом году проект победил во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства – его поддержало большинство уфимцев.

В этом году также проходит голосование. Оно проводится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Из 241 объекта нашим жителям предстоит выбрать 159. Те, которые наберут наибольшее число отметок, благоустроят в следующем году. Голосование продлится до 12 июня на платформе Госуслуги.