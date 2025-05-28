Бойцы из Башкирии отмечают День пограничника на передовой

Сегодня отмечают праздник стражи границ Российской Федерации, элитные войска, которые уже не одно столетие обеспечивают государственную безопасность. Как встречают День пограничника на Краснолиманском направлении, расскажем в нашем сюжете.

Боец с позывным «Дэн», военнослужащий 31-го мотострелкового полка «Башкортостан», срочную службу проходил в пограничных войсках на Дальнем Востоке. Сегодня для него, как и для всех «зелёных беретов» нашей Родины, большой праздник.

Пограничники всегда защищали наши рубежи, одними из первых принимали на себя огонь.

позывной «Дэн»

Работа у «зелёных беретов» не из лёгких. Граница России самая длинная в мире, к тому же стран-соседей у нас больше, чем у кого бы то ни было – целых 18, из которых с 16 государствами мы граничим по суше и с двумя – по морю.

В нашем полку много пограничников, они ответственные, дисциплинированные ребята.

позывной «Баграм»

«Дэн» одну из тельняшек подарил представителю нашей съёмочной группы Ильдару Байбулатову, когда-то также проходившему службу на границе с Китаем.

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