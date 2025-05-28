В Уфе прошли мероприятия в честь 107-летия со дня основания пограничных войск

Сегодня по всей республике проходят торжественные мероприятия в честь 107-й годовщины со дня основания пограничных войск. Главные торжества по традиции стартовали в Уфе в Парке Победы.
Ветераны боевых действий, офицеры в отставке, военные пенсионеры и те, кто, когда-то защищал рубежи нашей страны, возложили цветы к Вечному огню у памятника Герою Советского Союза Александру Матросову. Участники встречи общались, делились впечатлениями, самым активным представителям ветеранских организаций вручили награды.