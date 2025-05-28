В Туймазах открыли памятник «Пожарным и спасателям»

Мемориал расположили на Аллее героев. Скульптура посвящена тем, кто в повседневном режиме выполняет благородную миссию: спасает жизни людей в самых сложных ситуациях, предотвращает различные катастрофы и происшествия.

Памятник выполнен из железобетона и покрыт специальной краской. Его высота – больше двух метров. В завершении мероприятия личному составу 12-го пожарно-спасательного отряда вручили медали «За спасение на пожаре», «За отличие в службе» разных степеней, а также нагрудные знаки «За заслуги».