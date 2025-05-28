Самбистка из Башкирии готовится к Спартакиаде молодёжи в Уфе

Участие в нём приняли более 300 спортсменов из разных регионов страны. Алия уверенно выиграла несколько поединков и уступила лишь в финале, став серебряным призером соревнований.

В копилке спортсменки это далеко не первая награда. В октябре Алия Мухаметьянова стала лучшей на молодёжном Первенстве мира. И вошла в десятку лучших самбисток 2024 года. А в апреле ей было присвоено звание «мастер спорта международного класса». Теперь Алия готовится выступить на Спартакиаде молодёжи, которая состоится в Уфе.