В Уфе прошла церемония передачи издания эпоса «Урал-батыр» на кыргызском языке

В Уфе состоялась церемония передачи издания башкирского народного эпоса «Урал-батыр» в переводе на кыргызский язык. В общей сложности работа заняла два года. Автор – Ибрагим Абдувалиев, профессор Жалал-Абадского госуниверситета, отметил, что для этого несколько месяцев изучал башкирский язык.

Передача книги прошла в рамках четвертой Международной научно-практической конференции «Фольклор и фольклористика 21 века: актуальные направления и перспективы исследовательских практик». В этом году конференция посвящена 70-летию со дня рождения башкирского и российского ученого-фольклориста Розалии Султангареевой – автора более 500 научных трудов.