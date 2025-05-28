В Уфе ко Дню тысячи велосипедистов присоединится путешественник из Бельгии

62-летний путешественник из Бельгии Клод Бруир присоединится ко Дню тысячи велосипедистов в Уфе. Мужчина выехал из Брюсселя в Шанхай на собранном собственноручно электровелосипеде на солнечных батареях. Его путь проходит через Европу, Россию, Казахстан и Китай.

Общая протяженность маршрута – 12 тысяч километров. Путешественник посетит Москву, Казань, Уфу и Омск. В столице он уже встретил День Победы, а в Уфе планирует присоединиться ко Дню тысячи велосипедистов.