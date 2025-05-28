В Уфе завершились первенство и чемпионат по пауэрлифтингу

В этот раз соревнования прошли в дисциплинах: жим и жим лёжа классический. Более 200 спортсменов из разных районов республики приняли участие в ежегодном турнире. Многие атлеты улучшили свои результаты, обновили рекорды и получили долгожданные звания.

Подготовиться к соревнованиям самому, а еще успеть подготовить своих воспитанников. А после и вовсе обновить два личных рекорда. Речь идет об Арсении Дронове. Атлет с огромным спортивным опытом из года в год улучшает свои результаты. А теперь он готовит и подрастающее поколение.

Я сам тренируюсь уже лет 15, выступаю около 10 лет и как-то, наверное, это хобби, оно заряжает и дает какую-то энергию для жизни в целом, для остальных отраслей. Арсений Дронов, победитель первенства и чемпионата Республики Башкортостан по пауэрлифтингу

Ежегодно в столицу нашей Республики приезжают порядка двухсот атлетов из Нефтекамска, Кумертау и не только. Среди участников как новички, так и профессиональные атлеты со спортивными разрядами. В этот раз турнир был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Я очень рад, что выступил в этот раз, всё получилось замечательно, пожал 297,5 кг, выиграл категорию до 105 кг, весовую категорию и в абсолютном зачёте стал третьим. Максим Максимов, победитель первенства и чемпионата Республики Башкортостан по пауэрлифтингу

В пауэрлифтинге Ксения Материнская с 2018 года. За это время она не раз выступала на чемпионатах мира, где одерживала победы. После чего у девушки был важный этап в жизни — она стала мамой. Несмотря на то, что это выступление первое после декрета, она вновь лучшая в своей весовой категории.

Я поддерживала форму всю беременность, тренировалась просто с меньшей нагрузкой и после родов достаточно легко вошла обратно. Ксения Материнская, победительница первенства и чемпионата Республики Башкортостан по пауэрлифтингу

Выступают хорошо, стабильно, показывают хорошие результаты. Я думаю, по результатам этих соревнований мы сформируем хорошую, сильную сборную, которая будет бороться на ПФО за призовые места. Евгений Охлюев, исполнительный директор Федерации пауэрлифтинга Республики Башкортостан