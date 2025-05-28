В Башкирии День пограничника отметили эстафетой и новым мемориалом

Сегодня по всей стране свой профессиональный праздник отмечают представители пограничных войск. Официально службу основали ровно 107 лет назад. Через неё прошли более 300 тыс. уроженцев Башкортостана. В честь годовщины по всей республике прошли торжественные мероприятия. Ветераны боевых действий, офицеры в отставке и те, кто защищал рубежи нашей страны, в будничный день организовывали встречи.

Уфимский парк Победы стал конечной точкой для участников республиканской эстафеты Победы. Ветераны пограничных войск Валерий Петряков и Сергей Якин посетили семь районов Башкортостана — те места, где когда-то росли Герои Советского Союза. Символ пробега — пограничный столб — торжественно передали в музей боевой славы.

Многие в этот будничный день взяли отгул, чтобы провести время с боевыми товарищами. Пообщаться и рассказать о годах непростой воинской службы. И вновь вспомнить, как патрулировали границы одной шестой части земли.

Именно пограничникам и доверили открытие мемориала. Он появился в деревне Волково Уфимского района. Пограничный столб с фигурой воина в форме образца 1943-го года, стоящего с овчаркой, украсил территорию аллеи в честь героя спецоперации Максима Сайфуллина. Идея возведения архитектурного объекта принадлежит ветерану боевых действий Вадиму Гарееву.

Открытие посетил и Рафис Шайхисламов. Мужчина служил на границе с Китаем. Затем по приказу командования направили в Афганистан. В течение полутора лет он выполнял боевые задачи в этом среднеазиатском государстве. К своим боевым наградам относится весьма скромно.

История пограничной службы России уходит в далекое прошлое. Еще до официального основания в 1918 году. Со второй половины четырнадцатого века окраины Московского государства патрулировали сторожевые отряды. Позже стали возводить укрепления.