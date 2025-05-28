В Башкирии обсудили вопросы воспитания в колледжах

Профилактика деструктивного поведения в подростковом возрасте, формирование у обучающихся гражданской активности, стремления к самореализации и другие важные вопросы. Сегодня в парке «Патриот» в Чишминском районе прошёл слёт заместителей директоров и советников по воспитанию профессиональных образовательных организаций республики.

Всего собрались представители 92 колледжей Башкортостана. В первой половине дня работа велась совместно с представителями правоохранительных органов. Как раз обсуждали профилактику деструктивных проявлений в студенческой среде.