В Башдраме поставят спектакли по произведениям Чингиза Айтматова

В Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури готовят новый международный проект. Главный режиссер Айрат Абушахманов и труппа театра встретились с режиссером из Кыргызстана Уланмырзой Карыпбаевым. Они обсудили предстоящий спектакль по произведениям Чингиза Айтматова «И дольше века длится день» и «Прощай, Гульсары!».

Уланмырза Карыпбаев поставил спектакли в театрах Кыргызстана, Казахстана, Беларуси, России и Южной Кореи. Башкирскому зрителю киргизский режиссер уже хорошо знаком: в прошлом году на Международном фестивале национальных театров «Туганлык» он был награжден в номинации «Лучшая режиссёрская работа» за спектакль «Ак кеме» / «Белый пароход», который поставил в Иссык-Кульском областном музыкально-драматическом театре.