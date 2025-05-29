В Башкирии скончался малыш, который получил ожоги из-за фена

В Башкирии ушёл из жизни новорождённый малыш, который получил страшные ожоги. Об этом рассказали в МЧС.

Напомним, 26 мая в Октябрьском трёхнедельный ребёнок поступил в медицинское учреждение с ожогами III-IV степени. Папа малыша положил в кроватку новорождённого включенный фен. Сначала произошло возгорание покрывала и матраса, а после воспламенилась одежда малыша. В момент происшествия мамы ребёнка не было дома – она повела старших детей 4 и 2 лет в детский сад.