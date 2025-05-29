В небе над Башкирией можно понаблюдать за Венерой

Ярчайшая утренняя звезда взойдёт за 1 час 20 минут до восхода Солнца – в 03:27 по уфимскому времени – и будет видна низко над горизонтом на востоке. После 1 июня Венера начнет «приближаться» к Солнцу, а 6 января наступит её «верхнее соединение» со звездой, после чего голубая планета станет вечерней звездой.