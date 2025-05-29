В центре Уфы высадили липы вместо старых клёнов

В Кировском районе Уфы продолжается озеленению центральных улиц города. Недавно на участке улицы Чернышевского от Амурской до Мингажева высадили 37 крупномерных лип вместо старых клёнов.

Кроме того, в администрации района сообщили, что аварийные и перестойные деревья, которые представляли опасность горожанам, были выкорчеваны на улице Достоевского от Крупской до Цюрупы.

В скором времени такие же работы пройдут еще на нескольких улицах, чтобы обеспечить безопасность жителей и обновить городской ландшафт.