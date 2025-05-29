В Башкирии стартовало профилактическое мероприятие «Внимание, переезд»

В Башкирии стартовала операция «Внимание, переезд», направленная на повышение безопасности около железнодорожных переездов. Это особенно важно, так как зачастую дорожные аварии на путях заканчиваются летальным исходом.

Фото №1 - В Башкирии стартовало профилактическое мероприятие «Внимание, переезд»

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водителям напомнят правила проезда через железнодорожные пути и ответственность за их нарушение. Также инспекторы проверят состояние переездов и выявят возможные недостатки в улично-дорожной сети.

Водителям стоит помнить, что железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Операция будет проходить до 30 мая.

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