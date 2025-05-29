В Башкирии мужчина пьяным сел за руль и лишился «БМВ»

Дюртюлинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя, который повторно сел за руль в состоянии опьянения.
Как сообщил в пресс-службе прокуратуры, в феврале 2025 года мужчина при управлении автомобилем «БМВ» был задержан сотрудниками ГАИ. Они зафиксировали нахождения водителя в нетрезвом виде. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование.
Подсудимый признал вину. Суд назначил ему 200 часов обязательных работ, лишил права управлять транспортом на 2 года. Автомобиль конфисковали в пользу государства.