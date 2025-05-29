Радий Хабиров принял участие в заседании Совета по развитию физкультуры в России

Я прошу правительство максимально оперативно разработать и утвердить план по реализации на всех уровнях власти законодательства о комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, и сделать это обязательно с учетом возможности адаптивного спорта. Особое внимание – спортивным объектам. Их в России более 370 тысяч, однако пока менее 10 процентов таких объектов имеют специальное оснащение, оборудование, необходимое людям с ограничениями по здоровью для занятия спортом.

Владимир Путин