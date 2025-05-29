Радий Хабиров принял участие в заседании Совета по развитию физкультуры в России

Больше возможностей для активной жизни, участия в турнирах и соревнованиях людям с ограничениями по здоровью. Накануне Президент России Владимир Путин провёл очередное заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. В режиме видеоконференции в нём принял участие и Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Основная тема – развитие адаптивной физкультуры и спорта, а также обеспечение широких возможностей для занятий спортом ветеранам СВО. Глава государства подчеркнул: особое внимание необходимо уделить инфраструктуре, разработать концепцию развития адаптивного спорта до 2036.

Я прошу правительство максимально оперативно разработать и утвердить план по реализации на всех уровнях власти законодательства о комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, и сделать это обязательно с учетом возможности адаптивного спорта. Особое внимание – спортивным объектам. Их в России более 370 тысяч, однако пока менее 10 процентов таких объектов имеют специальное оснащение, оборудование, необходимое людям с ограничениями по здоровью для занятия спортом.

Владимир Путин

Сегодня в Башкортостане действуют более 5,5 тыс. спортивных сооружений, приспособленных для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья. Адаптивной физической культурой и спортом занимаются более 46 тысяч человек. Ежегодно проходит более 230 спортивных мероприятий. В регионе развивают 16 паралимпийских и сурдлимпийских дисциплин.

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