На форуме в Абзелиловском районе обсудили развитие муниципалитета

Абзелилово – край роста
и развития. Под таким девизом прошел в селе Аскарово форум с участием местных
жителей, предпринимателей, представителей администрации, звезд эстрады. Обсуждали
пути развития района, который во многом является дотационным и живёт благодаря
соседству с Магнитогорском.
Сельчане отмечают, что
когда-то сельскохозяйственный край сегодня не может полагаться только на эту
отрасль: климат не позволяет плавно развиваться, молодых кадров нет и крупных
сельхозпредприятий тоже. В этом плане появление нового инвестора позволит
исправить ситуацию.
Это
будут дополнительные вливания бюджетных средств в район, которые мы можем
потратить на благоустройство дороги, уличное освещение, дополнительно направить
на ремонт сельских клубов, детских садов, школ.Талгат Агзамов, глава Аскаровского сельсовета
Мы
много ездим по району, столько историй нам рассказывают, столько сломанных
судеб, из-за вахт рушились семьи. Видим, как чахнут деревни, даже огромные
огороды, где не сажают картошку. Такие моменты могли бы решиться, если бы у нас
рядом здесь был мощный союзник, партнер в лице компании, в данном случае ООО «Салаватское».Тансулпан Юмагужина, главный редактор газеты «Абзелил»
Абзелиловцы осознают
перспективы развития с появлением инвестора, но также их волнует экологический
вопрос. На мероприятии прозвучало предложение об организации контроля на всех
стадиях, как вариант учредить наблюдательный совет. Некоторые из выступавших
наводили справки и общались с представителями соседних регионов о перспективах
появления крупного предприятия в Абзелиле, об их мнении по этой ситуации.
Напросился
к одному из руководителей ММК, из первых уст могу сказать, спросил, как вы
относитесь к перспективам разработки со стороны РМК. Ответ был однозначный: они
знают эту компанию, уверены в ней и отрицательное воздействие на развитие
курорта Банное не видят. Более того, они подписали большой инвестпроект на
строительство экодеревни.Айрат Аминев, индивидуальный предприниматель
Наши
люди, прадеды, деды живут в деревнях. Конечно, у них душа болит – они не против
инвестиций, хорошей жизни. Они тоже за то, чтобы у них были и садики, и школы,
и молодежь была. Но они переживают за экологию. Сейчас нужно создать какой-то
орган, который будет строго контролировать то, что было показано, то, что
обещано, соблюдалось и претворялось в жизнь.Владимир Павлюкович, бывший глава Абзелиловского с района