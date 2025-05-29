На форуме в Абзелиловском районе обсудили развитие муниципалитета

Наши люди, прадеды, деды живут в деревнях. Конечно, у них душа болит – они не против инвестиций, хорошей жизни. Они тоже за то, чтобы у них были и садики, и школы, и молодежь была. Но они переживают за экологию. Сейчас нужно создать какой-то орган, который будет строго контролировать то, что было показано, то, что обещано, соблюдалось и претворялось в жизнь.

Владимир Павлюкович, бывший глава Абзелиловского с района