В Уфе выявляют лучших в фехтовании на колясках

Российские фехтовальщики с поражением опорно-двигательного аппарата выявляют лучших в Уфе. Соревнования проходят в Центре спортивной подготовки Римы Баталовой. Участие принимают 57 сильнейших параатлетов из 14 регионов страны. Фехтовальщики состязаются в личном и командном зачётах.

С корабля на бал. А точнее, с этапа кубка мира – на международные соревнования. В венгерском Эгере Максим Шабуров завоевал серебро. А в Уфу ехал только за победой. И в первый же день турнира стал лучшим среди шпажистов и обладателем золотой медали.

Во второй день соревнований мужчинам предстояло сменить оружие. На месте шпаги оказалась рапира. И в этот раз лидер в категории А сменился: Максим Шабуров уступил башкирскому спортсмену Никите Нагаеву, который вышел в финал и одержал там победу.

Поддержать соотечественников пришли болельщики. После аварии Анастасия стала пробовать свои силы в фехтовании на колясках. Для неё сборная Башкортостана – пример для подражания.

В женском зачёте лидер тоже сменился. Отличились представительницы Московской области. Ставшая первой в поединках на рапире Евгения Сычева уступила на шпаге Анне Клименковой. А вот в категории В второй день подряд лучшей стала Ирина Мишурова.

Для спортсменов это не просто турнир, а подведение промежуточных итогов сезона. Впереди у фехтовальщиков летний перерыв.