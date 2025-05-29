МЧС Башкирии предупреждает об опасности возгорания тополиного пуха

Сотрудники МЧС Башкирии предупредили об опасности возгорания тополиного пуха. В своих соцсетях специалисты ведомства поделились памяткой, которая поможет избежать пожара в период активности пуха.

Так, температура его горения достигает 800 градусов, при этом тополиный пух способен проникать на чердаки, заполнять подвалы, сараи и попадать в автомобили. При возгорании пух может стать причиной быстрого распространения огня на припаркованные машины или строения.

МЧС России призывает граждан соблюдать осторожность:

- не поджигать пух;

- при проведении сварочных работ проверить, чтобы рядом не было скопления пуха;

- не бросать незагашенные сигареты или окурки;

- по возможности убирать территорию возле дома и проливать пух водой для предотвращения возгорания.