МЧС Башкирии предупреждает об опасности возгорания тополиного пуха

Сотрудники МЧС Башкирии предупредили об опасности возгорания тополиного пуха. В своих соцсетях специалисты ведомства поделились памяткой, которая поможет избежать пожара в период активности пуха.
Так, температура его горения достигает 800 градусов, при этом тополиный пух способен проникать на чердаки, заполнять подвалы, сараи и попадать в автомобили. При возгорании пух может стать причиной быстрого распространения огня на припаркованные машины или строения.
МЧС России призывает граждан соблюдать осторожность:
- не поджигать пух;
- при проведении сварочных работ проверить, чтобы рядом не было скопления пуха;
- не бросать незагашенные сигареты или окурки;
- по возможности убирать территорию возле дома и проливать пух водой для предотвращения возгорания.
Видео: МЧС по РБ.