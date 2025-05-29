Книжную ярмарку «Китап-Байрам» в Уфе посетят представители четырёх стран

В этом году в форуме принимают участие свыше 400 участников. Среди них около 100 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Ростовской, Кировской, Мурманской, Самарской, Волгоградской, Саратовской, Свердловской, Нижегородской Челябинской областей, из республик: Чувашия, Удмуртия, Коми, Татарстан, Дагестан, Марий Эл, Саха (Якутия), Хакасия, Мордовия.