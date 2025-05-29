Сотрудники предприятий Башкирии прошли обучение на «Фабрике процессов»

Сотрудники предприятий по производству кирпича СЗ «СтройХолдинг» и ООО «СтройАльянс», входящих в группу компаний «КирпичХолдинг», прошли обучение на учебной площадке «Фабрика производственных процессов» и справились с поставленными задачами тренеров по бережливому производству. Обе компании являются участниками федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщил региональный центр компетенций в сфере производительности труда.

Фото №1 - Сотрудники предприятий Башкирии прошли обучение на «Фабрике процессов»

Предприятия в проекте меньше месяца. Эксперты Регионального центра компетенций вместе с сотрудниками завода проводят диагностику всего производственного потока с упором на самые загруженные операции. Фабрика процессов стала очередным этапом закрепления новых знаний и методик.

Айрат Фахретдинов, заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ 

Программа обучения сочетает теорию бережливого производства с практикой: площадка имитирует реальные рабочие процессы — от логистики до офисных задач. Это позволяет сотрудникам сразу применять полученные навыки на своих предприятиях.

Работа в коллективе всегда интересна. Общение с коллегами из строительной отрасли на учебной площадке оказалось чрезвычайно полезным. Сотрудники вовлечены в процесс и уже видят, что можно улучшить на своих рабочих местах. Есть на что обратить внимание, есть чему учиться, есть к чему стремиться.

 Алексей Ташев, исполнительный директор ООО «СтройАльянс»

Ожидается, что уже в 2025 году предприятия «КирпичХолдинга» за счет бережливых технологий сократят издержки и укрепят свои позиции на рынке. По статистике, компании-участники проекта в 2023–2024 годах сократили время согласования документов на 20–30% и увеличили производительность труда на 10–15%.

Залог успеха — вовлеченность не только сотрудников, но и руководства. Мы рады, что топ-менеджеры обоих предприятий активно участвовали в обучении. Это ускорит внедрение изменений.

Александр Кукушкин, руководитель проекта РЦК РБ

Фото: региональный центр компетенций в сфере производительности труда РБ.

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