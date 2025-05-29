Сотрудники предприятий Башкирии прошли обучение на «Фабрике процессов»

Сотрудники предприятий по производству кирпича СЗ «СтройХолдинг» и ООО «СтройАльянс», входящих в группу компаний «КирпичХолдинг», прошли обучение на учебной площадке «Фабрика производственных процессов» и справились с поставленными задачами тренеров по бережливому производству. Обе компании являются участниками федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщил региональный центр компетенций в сфере производительности труда.
Программа обучения сочетает теорию бережливого производства с практикой: площадка имитирует реальные рабочие процессы — от логистики до офисных задач. Это позволяет сотрудникам сразу применять полученные навыки на своих предприятиях.
Ожидается, что уже в 2025 году предприятия «КирпичХолдинга» за счет бережливых технологий сократят издержки и укрепят свои позиции на рынке. По статистике, компании-участники проекта в 2023–2024 годах сократили время согласования документов на 20–30% и увеличили производительность труда на 10–15%.
Фото: региональный центр компетенций в сфере производительности труда РБ.