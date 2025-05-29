Сотрудники предприятий Башкирии прошли обучение на «Фабрике процессов»

Работа в коллективе всегда интересна. Общение с коллегами из строительной отрасли на учебной площадке оказалось чрезвычайно полезным. Сотрудники вовлечены в процесс и уже видят, что можно улучшить на своих рабочих местах. Есть на что обратить внимание, есть чему учиться, есть к чему стремиться.

Алексей Ташев, исполнительный директор ООО «СтройАльянс»