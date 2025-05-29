В Башкирии грибник потерялся и провел ночь в лесу

В Башкирии 67-летний мужчина пропал в лесу неподалеку от деревни Новоивановка. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

По данным ведомства, накануне утром он отправился собирать грибы вместе с сыном, однако через два часа перестал выходить на связь. Сын попытался самостоятельно найти отца, но безуспешно. Тогда к поискам подключились спасатели.

После ночи в лесу пропавший мужчина смог выбраться из чащи и добраться до дома. Всё это время он блуждал, и только утром следующего дня сумел сориентироваться.